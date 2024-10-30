Хачапури на кефире за 10 минут у плиты: можно готовить на завтрак в будни

Сочные хачапури с мягкой сырной начинкой вряд ли оставят равнодушными даже гурманов. В отличие от традиционного способа, в этом варианте хачапури готовятся намного быстрее, один из секретов блюда кроется в нежнейшем тесте на кефире.
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