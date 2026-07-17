✅ В Крыму организовали поквартирные обходы в районах с частыми отключениями электроэнергии В Крыму проводят поквартирные обходы в населенных пунктах, наиболее часто страдающих от перебоев электроснабжения.
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✅ В Крыму организовали поквартирные обходы в районах с частыми отключениями электроэнергии В Крыму проводят поквартирные обходы в населенных пунктах, наиболее часто страдающих от перебоев электроснабжения.