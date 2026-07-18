Как выглядит автомобиль-призрак Pontiaс Plexiglas 1939 года

Посетители павильона Highways and Horizons компании General Motors на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году были потрясены представленной новинкой — «Понтиаком» из плексигласа, достаточно нового в то время материала.
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