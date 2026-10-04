«Химик» обыграл КДВ 2:0 и почти вышел в серебряный дивизион

Дзержинский «Химик» обыграл томский КДВ со счетом 2:0 в матче «Группы 4А», и теперь ближайший преследователь отстает от лидера на шесть очков за четыре тура до конца первенства.
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