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Царьград

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«Химик» обыграл КДВ 2:0 и почти вышел в серебряный дивизион

«Химик» обыграл КДВ 2:0 и почти вышел в серебряный дивизион

Дзержинский «Химик» обыграл томский КДВ со счетом 2:0 в матче «Группы 4А», и теперь ближайший преследователь отстает от лидера на шесть очков за четыре тура до конца первенства.

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