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Царьград

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Губернатор Миляев: ПВО сбила дрон ВСУ в Тульской области

Губернатор Миляев: ПВО сбила дрон ВСУ в Тульской области

В Тульской области ПВО России ликвидировала украинский дрон. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что пострадавших нет, здания и инфраструктура также не пострадали.

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