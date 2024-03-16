В Иране временно передумали снимать с производства Peugeot 405 из 90-х: всему виной неожиданный ажиотажный спрос

В конце февраля этого года иранский автомобильный концерн Iran Khodro сообщил о том, что снимает с конвейера модель Peugeot Pars, которая также продается в зависимости от рынка сбыта под именем Peugeot Persia.
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