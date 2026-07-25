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Путин и Токаев обсудят сотрудничество на встрече в Омске

Путин и Токаев обсудят сотрудничество на встрече в Омске

В Омске 25 июля пройдет XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нем примут участие президенты двух стран — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, сообщила ТАСС пресс-служба Кремля.

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