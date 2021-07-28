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НБА официально введет новые правила против приемов, которые провоцируют фолы

Начиная с сезона-21/22 НБА официально введет новые правила с целью сократить количество приемов, которые игроки используют, чтобы провоцировать фолы.

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