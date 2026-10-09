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Татар-информ

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Верховный суд РТ уменьшил сроки участникам ОПГ «Бригада Джамая»

Верховный суд РТ уменьшил сроки участникам ОПГ «Бригада Джамая»

Верховный суд РТ снизил сроки осужденным по делу ОПГ «Бригада Джамая». Марата Гатиятуллина и Андрея Нейдерова признали виновными в убийстве и покушении на убийство.

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