Компания из США не смогла получить разрешение на подключение к «российскому SWIFT»

Компания связанная нефтегазом Gasoil International, Inc. (США) не смогла подключиться к российской "SWIFT", которая носит название Система передачи финансовых сообщений (СПФС) - ей в этом сначала отказал наш Центробанк, а на днях компания получила на руки постановление 9-го Арбитражного суда, который подтвердил решение ЦБ РФ.