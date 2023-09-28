Аналитик Бычинский заявил о начале вражды между Украиной и ее союзникам

Украина может лишиться союзников из-за ситуации с зерном. Об этом пишет главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в своей статье для газеты The Telegraph.
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