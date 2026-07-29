♻️ Область перейдёт на контейнерные площадки из собственного вторсырья. Российский экооператор разработает единый типовой проект контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.
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♻️ Область перейдёт на контейнерные площадки из собственного вторсырья. Российский экооператор разработает единый типовой проект контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.
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