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Спорт Уик-Энд

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Вильям де Оливейра – о сроках восстановления Дивеева и варианте замены

Вильям де Оливейра – о сроках восстановления Дивеева и варианте замены

Помощник главного тренера "Зенита" Вильям де Оливейра выразил надежду, что травма защитника Игоря Дивеева окажется несерьезной, и прокомментировал победу команды над "Краснодаром" со счетом 3:2 в 10-м туре РПЛ.

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