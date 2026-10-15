Четыре ракетных контейнера на палубе К‑24 обещали удар по авианосцу за сотни километров, но каждая атака начиналась со всплытия — и именно в этом заключались и сила, и цена советского проекта 651.
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