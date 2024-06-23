Кварацхелия: Ронаду был для меня кумиром, я счастлив, что встречусь с ним

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия поделился своими ожиданиями от встречи со сборной Португалии и нападающим Криштиану Роналду, которая произойдет в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы - 2024.
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