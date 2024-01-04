Заметки на полях Интересно наблюдать, как в хохляцких пабликах глумление над белгородчанами о дончанами сменилось воплями: «А нас то за шо?» Даже нормальный кот, извините, понимает, что делать свои кошачьи дела надо в специально предназначенном для этого лотке, если же он сделает это в хозяйские тапки, или, тем более, в уличные туфли, то последует наказание.