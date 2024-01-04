Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    это ты тупой, никчемный злобный завистливый нищеброд, который нигде не был и ничего в этой жизни не добился?!!!"Мальчик, ты не п...
  • дмитрий чагин
    А почему не грохнули этого чурку, а просто в мусорку бросили? Нахрена отпускать-то? Да и участкового такого вслед за ...Местный участковы...
  • Владимир Алтайцев
    Ты  и  здесь гадишь, падаль бандеровская. ПНХ, ублюдок  аморапльный"Мальчик, ты не п...

Интересно наблюдать, как в хохляцких пабликах глумление над белгородчанами о дончанами сменилось воплями: «А нас то за шо?»

Интересно наблюдать, как в хохляцких пабликах глумление над белгородчанами о дончанами сменилось воплями: «А нас то за шо?»

Заметки на полях Интересно наблюдать, как в хохляцких пабликах глумление над белгородчанами о дончанами сменилось воплями: «А нас то за шо?» Даже нормальный кот, извините, понимает, что делать свои кошачьи дела надо в специально предназначенном для этого лотке, если же он сделает это в хозяйские тапки, или, тем более, в уличные туфли, то последует наказание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Нацисты везде одинаковы.
Ответить
17 час.
ИП
Игорь Петров
Стереть в пыль этих хохлов!
Ответить
3 час.
В С
👍
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх