Патрушев: армия Украины и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя

Вооруженные силы Украины и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
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