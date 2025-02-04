Касаткин: более 20 тысяч граждан Латвии хотят переехать в Россию

Более 20 тысяч граждан Латвии заинтересованы в переезде в Россию.Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в беседе с РИА Новости заявил, что интерес латвийцев к переселению в нашу страну значительно возрос.
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