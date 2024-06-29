Глава Минсельхозпрода Татарстана доложил о ходе кормозаготовок и использовании цифровых инструментов в АПК

О кормозаготовительных работах и использовании цифровых инструментов в производстве продукции растениеводства доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.