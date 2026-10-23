Бывший командующему войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес © Mindaugas Kulbis/APПравительство США «не проявляет серьезного интереса» к мирному урегулированию конфликта на Украине.
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