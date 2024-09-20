На Ленинградской АЭС продолжается масштабная модернизация

Возведение фундамента на атомном объекте - совсем не то же самое, что на обычной стройке. Сначала по всему периметру будущего здания строят многоярусную металлическую матрицу из арматуры разного диаметра - вся конструкция весит более 850 тонн.
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