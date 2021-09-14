Темы дня

122 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Матвеев Николай
    А власти начхать на народ и хулиганствующих мигрантов, у них другая забота- воровать. А то, что идет беспредел в стра...В Подмосковье сот...
  • Матвеев Николай
    А окромя вот энтих алигархов в ПЕРдах нет? Видимо алигархи ПЕРды хорошо тебе заплатили,что голову потерял! Ну-ну! М п...Размышляя о старо...
  • Олег Гильмутдинов
    "Даёшь самые демократичные указатели на языках всех народов Земли!"В московском метр...

Мигранты попросили ввести для россиян карты с чипами о дактилоскопии

Мигранты попросили ввести для россиян карты с чипами о дактилоскопии

Офигеть !!! Мигранты попросили ввести для россиян карты с чипами о дактилоскопии Михаил Метцель/ТАСС Ранее такую меру для приезжих анонсировало МВД.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Сишков Александр
Мигранты должны знать обычаи и трудовое законодательство страны пребывания до того как они пересекут границу страны пребывания и иметь соответствующий документ о прохождении такого курса, а на границе можно просто устроить выборочную проверку. Ев

Картина дня

наверх