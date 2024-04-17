Разработчики ОС «Аврора» предложили использовать свой софт для российской приставки

Авторы операционной системы «Аврора» предложили использовать свое программное обеспечение для управления первой российской игровой консолью, рассказали «Известиям» в компании «Открытая мобильная платформа».
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