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ИЗВЕСТИЯ iz

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Разработчики ОС «Аврора» предложили использовать свой софт для российской приставки

Разработчики ОС «Аврора» предложили использовать свой софт для российской приставки

Авторы операционной системы «Аврора» предложили использовать свое программное обеспечение для управления первой российской игровой консолью, рассказали «Известиям» в компании «Открытая мобильная платформа».

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