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Царьград

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Глава МИД Литвы высказался об ударах ВСУ по России: "Должны сказать спасибо"

Глава МИД Литвы высказался об ударах ВСУ по России: "Должны сказать спасибо"

Главный литовский дипломат Габриэлюс Ландсбергис призвал поблагодарить Киев за стремление наносить удары по России.

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