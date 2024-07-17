Экс-сенатора Сабадаша будут судить не в Петербурге, а в Москве

Процесс перенесли в столицу Верховный суд РФ решил изменить территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша и двух менеджеров Таврического банка, пишет 17 июля «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии