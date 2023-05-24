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Додик заявил о возможности Республики Сербской получить независимость

Додик заявил о возможности Республики Сербской получить независимость

Независимость Республики Сербской (энтитет в Боснии и Герцеговине) в настоящее время является гипотетической возможностью, которая в любой момент может стать оперативной, заявил в интервью «Известиям» президент Республики Сербской Милорда Додик.

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