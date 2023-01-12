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«Баварии» интересен вратарь «Порту» Кошта. Отступные – 75 млн евро (Бруну Андраде)

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может перейти в чемпионат Германии. По данным журналиста CNN Portugal Бруну Андраде, футболист интересен «Баварии», которая хочет укрепить позицию голкипера в январе, но готова подождать и до лета при необходимости.

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