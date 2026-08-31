Нефть выше $90 на фоне ударов США и Ирана

ЛОНДОН — НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 31 августа мировые рынки оказались под давлением двух разнонаправленных сил: эскалация войны между США и Ираном подтолкнула нефтяные котировки вверх, а жёсткие заявления нового главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша усилили ожидания повышения ставок, вызвав разнонаправленную динамику на фондовых площадках.