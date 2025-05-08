В Госдуме назвали причину желания Украины ввести длительное перемирие

ИЗВЕСТИЯ Киев хочет приостановить украинский конфликт на 30 дней, чтобы восстановить армию и получить финансирование от Запада в "удвоенном объеме", заявил "Известиям" депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.