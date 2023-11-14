Начальника полиции задержали за многомиллионные взятки

В Выборге задержали начальника полиции за взятки на общую сумму в 8 млн рублей В Выборге сотрудники собственной безопасности задержали руководителя органов внутренних дел (ОВД) города по подозрению в получении взяток на общую сумму в восемь миллионов рублей.
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