Страна и люди
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Страна и люди

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Начальника полиции задержали за многомиллионные взятки

Начальника полиции задержали за многомиллионные взятки

В Выборге задержали начальника полиции за взятки на общую сумму в 8 млн рублей В Выборге сотрудники собственной безопасности задержали руководителя органов внутренних дел (ОВД) города по подозрению в получении взяток на общую сумму в восемь миллионов рублей.

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