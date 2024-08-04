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На пульсе времени

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В ответ на ультиматум "Лукойлу" европейцы отключили "Независимую" от электричества

В ответ на ультиматум "Лукойлу" европейцы отключили "Независимую" от электричества

Ущербность мышления бандитского режима переходит всякие границы. И даже не смотря на то, что им вроде как помогают западные кураторы(а по факту только вгоняют в ещё большую зависимость), ничего путного из этого не получается.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Если мы не перекроем им выход к Чёрному морю до переговоров, мы сохраним этот гнойник, правда урезанный. Тогда за что боролись? Это будет просто предательство по отношению к погибшим.
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9 час.
Александр Леушин
Совершенно точно, ещё, если до конца не доведут, то, образно говоря, не миновать нам 41го года.
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8 час.
Игорь Васиков
Им усраина нужна пока выход к черному морю есть. Как только Одесская и Николаевская области вернутся домой. Начнут рвать оставшуюся территорию.
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6 час.

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