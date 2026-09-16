Эксперт Волкова: индексация тарифов ЖКХ в регионах составит от 8% до 22%

С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона — от 8% до 22%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Рособоронэкспорт...
- Токаев в преддвер...
- Трамп заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым