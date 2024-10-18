Шериф Османов: Делегация Республики Крым во главе с министром спорта Ольгой Торубаровой принимает участие в XII Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава», который в эти дни проходи

Делегация Республики Крым во главе с министром спорта Ольгой Торубаровой принимает участие в XII Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава», который в эти дни проходит в Республике Башкортостан в городе Уфа.
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