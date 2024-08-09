Кевин Дюрэнт об игре Карри в полуфинале: «Божественный перфоманс»

Набирая по итогам предыдущих четырех встреч в среднем всего 7,3 очка за игру и попадая трехочковые с точностью 25%, разыгрывающий команды США резко прибавил в четверг, записав на свой счет 36 очков при 12 из 19 с игры.
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