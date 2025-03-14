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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Точно стоит следить за Миррой Андреевой». Шарапова назвала трех любимых действующих теннисисток

«Точно стоит следить за Миррой Андреевой». Шарапова назвала трех любимых действующих теннисисток

«Я большая поклонница Коко Гауфф. За ней интересно наблюдать, и у нее впереди большое будущее, хотя она уже выиграла «Большой шлем».

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