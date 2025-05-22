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Гинеколог назвал убивающие женское либидо привычки

Гинеколог назвал убивающие женское либидо привычки

Снижение сексуального влечения — распространенная проблема, с которой сталкиваются 32% женщин. О привычках, которые снижают женское либидо, 22 мая «Известиям» рассказал врач-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Кучер.

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