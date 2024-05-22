Раскрыта личность погибшего при сильной турбулентности пассажира авиалайнера: «Самолет внезапно упал»

Премьер-министр Сингапура пообещал провести “тщательное расследование” после того, как британский пассажир погиб и шесть человек получили тяжелые травмы во время турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона, пишет The Guardian.
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