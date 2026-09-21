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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерсон про 0:3 с «Брайтоном»: «Хотел бы знать, почему Артета выпустил Гимараэса вместо Льюиса-Скелли – это не сработало. «Арсенал» перебегали, подавили и разорвали на части»

Экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон  критически оценил выбор состава команды на матч с «Брайтоном». «Канониры» уступили «чайкам» со счетом 0:3 в 5-м туре АПЛ .

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