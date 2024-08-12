Глава МО Белоруссии обсудил с главой ФСВТС перспективы сотрудничества

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на форуме «Армия-2024» обсудил с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрием Шугаевым перспективы военно-технического сотрудничества.
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