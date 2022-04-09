Заноза

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  • вячеслав полыгалов
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Киев работает над «реинкарнацией власовской РОА»

Киев работает над «реинкарнацией власовской РОА»

Источник фото: cont.ws Итак, ГУР Минобороны Украины создаёт новый батальон — «Легион «Свободная Россия» Образцово-показательный — чтобы показывать иностранным журналистам: смотрите, истинные и свободные русские воюют против кремлёвского зла.

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