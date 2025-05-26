Археологи в центральном Китае обнаружили 5000-летнюю гробницу, которая принадлежала доисторическому царю

На раскопках среди руин Ванчжуан в провинции Хэнань обнаружена могила — одна из крупнейших эпохи Неолита, размером около 4,8 на 3,7 метра с двумя деревянными гробами и более 350 захороненными артефактами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии