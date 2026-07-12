Мигрант, красовавшийся в паспортно-визовом столе в футболке ВСУ, депортирован из России на 20 лет

НА

Николай Анахов

По своей жизни имею отрицательный опыт общения с судьями! За всю жизнь встретил только двух честных из их братии! Остальные были продажные, к сожалению! К ним надо обращаться-" Где ваша честь!", или -" Ваша честь где?".