ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 692 подписчика

Мигрант, красовавшийся в паспортно-визовом столе в футболке ВСУ, депортирован из России на 20 лет

Мигрант, красовавшийся в паспортно-визовом столе в футболке ВСУ, депортирован из России на 20 лет

Не остался в стороне депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев. Политик выяснил и имя судьи, и «подноготную» гражданина Узбекистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Мироненко
Много ли порядочных судей?
Ответить
4 н.
НА
Николай Анахов
По своей жизни имею отрицательный опыт общения с судьями! За всю жизнь встретил только двух честных из их братии! Остальные были продажные, к сожалению! К ним надо обращаться-&quot; Где ваша честь!&quot;, или -&quot; Ваша честь где?&quot;.
Ответить
4 н.
Сергей Алексеев
А что он через двадцать лет исправится и детей своих правильно воспитает???
Ответить
4 н.