Культуромания

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Популярные артисты примут участие в концерте «Zа Россию» в Волгограде

Популярные артисты примут участие в концерте «Zа Россию» в Волгограде

В Волгограде состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона «Zа Россию». Участниками марафона станут артисты Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Марк Тишман, Митя Фомин и Елизавета Долженкова, передает «Федеральное агентство новостей».

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