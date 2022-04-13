Популярные артисты примут участие в концерте «Zа Россию» в Волгограде

В Волгограде состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона «Zа Россию». Участниками марафона станут артисты Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Марк Тишман, Митя Фомин и Елизавета Долженкова, передает «Федеральное агентство новостей».