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Apple выпустит центр умного дома HomePad в виде iPad на подставке позже, чем ожидалос...

Apple выпустит центр умного дома HomePad в виде iPad на подставке позже, чем ожидалос...

Apple выпустит центр умного дома HomePad в виде iPad на подставке позже, чем ожидалосьУстройство Apple HomePad, которое станет центром управления умным домом, выйдет позже чем ожидалось, заявил обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

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