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Екатерина Дунцова решила оспорить решение Минюста о признании ее иноагентом

Екатерина Дунцова решила оспорить решение Минюста о признании ее иноагентом

Екатерина Дунцова решила оспорить решение Минюста о признании ее иноагентом. Об этом сообщает РБК. Причиной ее включения в этот реестр Минюстом было названо распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России, выступление против СВО, сотрудничество с нежелательным в России общественным движением, участие в проектах иноагентов и распространение сообщений и материалов иноагентов.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Надо бежать пока дают возможность, а она дура бодается! Жить в стране которую ты предала-не дадут!
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