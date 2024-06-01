Екатерина Дунцова решила оспорить решение Минюста о признании ее иноагентом. Об этом сообщает РБК. Причиной ее включения в этот реестр Минюстом было названо распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России, выступление против СВО, сотрудничество с нежелательным в России общественным движением, участие в проектах иноагентов и распространение сообщений и материалов иноагентов.