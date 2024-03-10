МИД Ливии заявил о готовности обсудить открытие генконсульства России в Бенгази

Ливия готова открыть российское генконсульство в городе Бенгази на востоке страны. Как рассказал РИА «Новости» исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства государства Тахер аль-Баур, сейчас в этом вопросе есть процедурные и административные препятствия.
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