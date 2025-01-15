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Царьград

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Кадыров объявил об уничтожении дронового узла в Сумской области

Кадыров объявил об уничтожении дронового узла в Сумской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации двух украинских укреплений в Сумской области. Операторы беспилотников 349-го мотострелкового полка "Ахмат Россия" обнаружили и уничтожили места запуска дронов, применив FPV-дроны "Borz".

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