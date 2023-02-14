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Джеймс Харден нанял постоянного агента впервые с 2017 года

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден начал сотрудничать с агентом Троем Пэйном, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

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