Мысли Бабы Яги Вот не зря всегда советую: внимательно слушайте, что говорит Владимир Владимирович! Между прочим, заметили: он всегда очень вовремя говорит то, что может решить важные проблемы, назревшие на сегодняшний день – указывает путь, так сказать.
Давайте учиться внимательно слушать и делать правильные выводы
Комментарии
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Андрей
Какая-то банальная статья! Как хочется логигки и нормальных умозаключений! А тут одни поцелуи в задницу.... Одно и то же на протяжение последних недель, только другими словами! Такое впечатление, что блогеры списывают свои сочинения друг у друга...
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12 час.
людмила михайлик
Аляска наша,там русские,а Гренландия своя,а не штатов
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10 час.
РР
Русский Россиянин
25 лет он всё говорит, уши уже наши слушать устали, делать то кто будет ?! Говорить.... не мешки ворочать
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3 час.
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