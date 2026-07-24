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Царьград

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"Хочется предложить отвести Starlink": Захарова ответила Маску после слов о России

"Хочется предложить отвести Starlink": Захарова ответила Маску после слов о России

Мария Захарова, комментируя заявление Илона Маска о том, что Россию не удастся заставить отвести войска, предложила ему "отвести Starlink".

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Комментарии
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Юрий Астахов
Долго еще продлится говорильня? Лавров все детально объяснил даже для &quot;особо сообразительных&quot;
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1 м.